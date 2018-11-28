«بومبيو» و«ماتيس» يؤكدان الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن

دافع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وزميله وزير الدفاع جيمس ماتيس، عن دعم واشنطن للسعودية في الحرب الأهلية في اليمن، في وجه انتقادات مجلس الشيوخ.

وجاء في نص خطاب يعتزم ماتيس إلقاءه أمام أعضاء مجلس الشيوخ إن تقليص المساعدات العسكرية ووقف مبيعات الأسلحة للسعودية سيكون عملا "لايتسم بالذكاء" يأتي قبل وقت قصير من مفاوضات سلام "واعدة".

وأوضح ماتيس أن الولايات المتحدة نادرا ما تمكنت من التعاون مع شركاء لا غبار عليهم تماما، ووصف السعودية بأنها شريك بالغ الأهمية نظرا لموقعها الجغرافي.

من جانبه، أكد بومبيو، خلال الجلسة المغلقة، أهمية السعودية والمساهمات الأمريكية في الصراع في اليمن، وقال في نص خطاب يعتزم إلقاءه أمام أعضاء المجلس إن " إضعاف الروابط مع السعودية سيكون بمثابة خطأ فادح للأمن القومي للولايات المتحدة ولحلفائنا".

ووصف بومبيو السعودية بأنها قوة مهمة للاستقرار في الشرق الأوسط وحذر من أن انسحاب أمريكا من ممارسة دور في اليمن سيلحق الضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة وشركاء آخرين.

ومن المنتظر أن تجري أطراف الصراع اليمني محادثات سلام في السويد مطلع ديسمبر المقبل.