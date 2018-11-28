الجيش الجزائري: اعتقال داعمين للإرهاب وتدمير مخابئ لجماعات إرهابية

اعتقلت مفرزة مشتركة للجيش الجزائري، أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص بتهمة دعم الجماعات الإرهابية، في عملية بولاية ميلة شرقي البلاد، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الوطني اليوم.

ووصل عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بولاية ميلة، في اليومين الآخرين لنفس التهمة إلى سبعة.

من جهة أخرى، دمرت مفرزة أخرى للجيش إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاغدة ببلدة لارباع، بولاية باتنة، 10 مخابئ للإرهابيين وورشة لإعداد المتفجرات تحتوى على 36 قنبلة تقليدية الصنع، وقنبلتين يدويتين، و465 كبسولة، و20 كيلوجراما من المواد الكيميائية المتفجرة، و800 جرام من مادة " تي إن تي"، وأربعة كيلوجرامات من البارود.

بالإضافة إلى معدات مختلفة لإعداد المتفجرات، وأدوية وأغراض أخرى.