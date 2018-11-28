الأربعاء 28 نوفمبر 2018 7:32 ص القاهرة القاهرة 17.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

أمريكا تطالب بتشديد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب جزيرة القرم

واس
نشر فى : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 6:12 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 6:12 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تامل أن تفعل الدول الأوروبية المزيد لمساعدة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا بشأن القرم، بما في ذلك تنفيذ أكثر صرامة للعقوبات وإعادة النظر في دعم خط (نورد ستريم2) للغاز مع موسكو.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة "حكومات عديدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب أفعالها في القرم بأوكرانيا، ليس كل هذه العقوبات مطبق بشكل كامل لذلك نرى أن على الدول الأوروبية فعل المزيد".

وأضافت نويرت "وشيء آخر تحدثنا عنه بما فيه الكفاية هو خط الانابيب نورد ستريم2".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك