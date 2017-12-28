فوز ميلان على أنتر فى الكأس أبرز أهتمامات الصحف الإيطالية

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الخميس بفوز ميلان على إنتر في ديربي دور الثمانية فى كأس إيطاليا أمس، والعروض التي تصل لاعبي يوفنتوس لترك الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت صحيفة (كوريري ديلو سبورت) عنوانا لنجاح ميلان أمس، مصحوبة بصورة لصاحب هدف الانتصار باتريك كوتروني وكتبت "نجم الصرخة: ديربي الكأس لصالح ميلان، بهدف كوتروني في الأوقات الإضافية، أيضًا دوناروما الآخر كان حاسمًا، بعد أن كان جيانلويجي وستوراري مصابين".

وأكدت أن مهاجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش، رفض عرضًا بـ30 مليون يورو للانتقال إلى الصين "ماندزوكيتش قال لا للـ30 مليون".

أما (توتو سبورت) ففتحت ملف التدعيمات في يوفنتوس وكتبت "3 ظهراء جنب مرشحين ليوفنتوس: الأسماء المتواجدة حاليًا سترحل ما بين يناير إلى يونيو، وماروتا يعمل من أجل تعويضهم بثلاثة أسماء، سبيناتزولا، لويس جايا وماتيو دارميان"، مشيرة إلى تعرض نجم تورينو أندريا بيلوتّي لكدمة في الركبة "لكنه سيكون متواجدًا في الديربي ضد يوفنتوس".

أما (جازيتا ديلو سبورت)، فأشارت لرغبة ميلان بالاحتفال أخيرًا بعد الفوز بالديربي "الروسونيري لعب الديربي بالقلب والروح، و حسمه الولد الذهبي كوتروني، وعلامة إنذار لإنتر".

وأشارت إلى "عودة ديبالا للعب مع يوفينتوس في فيرونا، فترة العقاب انتهت تقريبا، وعلى الأغلب سيدفع به أليجري في التشكيلة الأساسية".