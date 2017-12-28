البرلمان العربي يناقش خطة لمنع إسرائيل من الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن

انطلقت صباح اليوم الخميس، الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني، للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي، وتناقش الجلسة مشروعات قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن، وكذلك خطة البرلمان؛ لمنع إسرائيل من الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وغيرها من الأمور المتعلقة بتطورات الأوضاع على الساحة العربية.

وكانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة وكذلك اللجان الفرعية قد عقدت عدة اجتماعات تحضيرية لجلسة البرلمان العربي واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، حيث وضعت لجنة فلسطين خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020.

كما عقد اجتماع للجنة المعنية بوضع خطة تحرك لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، واجتماع لجنة الدول العربية الأقل نماءً.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي خلال اجتماعها تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، فيما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة.

واستعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان خطة إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وأوضاع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فبحثت قضايا التنمية الاجتماعية، وخاصة التعليم واللاجئين.