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المدينة الذكية الجزائرية تتحول إلى غبية


نشر فى : الخميس 28 ديسمبر 2017 - 11:35 ص | آخر تحديث : الخميس 28 ديسمبر 2017 - 11:35 ص

تحولت مدينة سيدى عبدالله، أول مدينة ذكية فى الجزائر، إلى مدينة غبية فى تقرير صحفى على صفحات لوموند الفرنسية.
وأطلق لوموند الوصف على المدينة الجديدة سيدى عبدالله، وهى «أول مدينة ذكية» فى الجزائر، واصفة إياها بالغباء والفوضى، ونشرت عددا من الصور لإحياء المدينة التى تم تدشينها فى 11 ديسمبر 2016.
وحسب الشروق الجزائرية، تضم سيدى عبدالله مشاريع سكنية ضخمة، وأكثر من 44 ألف وحدة سكنية، وتتربع على مساحة قدرها 7 آلاف هكتار.
واعتبرت لوموند فى تقريرها أن وضعية هذه المدينة بعد عام من تدشينها يختلف تماما على ما تم تصميمه، لتتحول من مدينة ذكية إلى «مدينة غبية» وهو وصف نقلته عن أحد التجار بالمدينة.
وكتبت الصحيفة فى وصف المدينة: «بنايات مثل غابة خرسانة بدل أن تفصل بينها طرقات نجد شوارع كبيرة.. مرحبا بك فى سيدى عبدالله والتى قدمتها السلطات على أنها مدينة المستقبل والتى يمكنها الاستجابة للتحديات الديموغرافية للجزائر».
وأضافت: «بعد عام من تدشينها.. طموح تشييد مدينة ذكية يبدو اليوم بعيدا، بل إنها مدينة غبية يقول التاجر مجيد، فالمخطط العمرانى رائع ولكن الواقع شىء آخر».


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