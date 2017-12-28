رئيس أفغانستان: الهجوم على المركز الثقافي بكابول جريمة ضد الإنسانية

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وصف رئيس أفغانستان أشرف غاني، الهجوم الذي استهدف مركزًا ثقافيًا للشيعة بالعاصمة كابول، اليوم الخميس، بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وقال الرئيس الأفغاني، في بيان نقلته شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية، إن: "الإرهابيون قتلوا شعبنا وهاجموا مساجدنا ومواقعنا المقدسة والآن مركزنا الثقافي".

وأعلنت السلطات الأفغانية مقتل 40 شخصًا جراء الانفجار الذي استهدف مركز "تبيان" الثقافي بالقرب من مكتب إحدى وكالات الأنباء في كابول، بالإضافة إلى إصابة 30 آخرين.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، فيما نفى المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد علاقة الحركة بالهجوم.