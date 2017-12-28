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«دينية النواب»: تجريم الإلحاد لا يتعارض مع حرية الاعتقاد

النائب عمرو حمروش
النائب عمرو حمروش
إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 28 ديسمبر 2017 - 12:40 ص | آخر تحديث : الخميس 28 ديسمبر 2017 - 12:40 ص
قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع معاقبة الملحدين بالحبس، إن علاج الإلحاد يتم من خلال طريقتين، الأولى توعوية، والأخرى بواسطة التشريع.

وأضاف «حمروش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامية رشا نبيل، أمس الأربعاء، أن الإلحاد يضر بالأمن القومي المصري، ويهدد النظام العام، ويشكل خطرًا على الأديان السماوية، مؤكدًا أنه لا تعارض بين تجريم الإلحاد وحرية الاعتقاد.

وتابع: «ليس لدي أرقام دقيقة عن عدد الملحدين في مصر، ولكنه دخيل على المجتمع المصري، وأخشى على أبنائنا من هذا النوع من الانحراف»، مستطردًا: «حرية العقيدة، الدستور نص عليها في أحد مواده، لكنها ترتبط بالمادة الثانية، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع، والإلحاد لا يتفق مع الشريعة».

يُذكر أن النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، تقدم منذ أسبوع بمشروع قانون لتجريم الإلحاد.

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