مجلس الوزراء يوافق على 4 اتفاقيات في مجال البترول ويحيلها إلى مجلس النواب

أحال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، 4 اتفاقيات في مجال البترول إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين الخاصة بها، بعد الموافقة عليهما.

وقال وزير البترول طارق الملا، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الأسبوعي، إنه تم الموافقة على اتفاقيتين للهيئة المصرية العامة للبترول واتفاقتين للشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول، مشيرًا إلى أن اتفاقيتي الهيئة تمت الموافقة على تعديل بنودهما مع الشركاء الأجانب، وأنهما خاصتين بكل من منطقة شمال سيناء البحرية والأخرى لمنطقة أبو سنان في الصحراء الغربية.

وأشار وزير البترول إلى أن الاتفاقيتين التابعتين للشركة القابضة جديدتين طبقا للمزايدة التي تمت في 2016 لشركة جنوب الوادي للمناطق التي تم طرحها، لافتا إلى أنه تم الترسية على منطقتين هما منطقة طرق البحر ومنطقة غرب جبل الزيت، وأنه سيتم بدء الإجراءات الخاصة باستصدار القانون الخاص بهما.

وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة ستتيح المزيد من فرص البحث والاستكشاف وزيادة وتنمية الاحتياطي البترولي والغازي لمصر، موضحًا أن من بين بنود الاتفاقيتين منح توقيع بأكثر من 65 مليون دولار للأربع اتفاقيات والتزامات استثمار في هذه الاتفاقيات بحد أدني 230 مليون دولار كما سيتم حفر أكثر من 17 بئرًا في هذه المناطق.

وأوضح وزير البترول، أن الموافقات واستصدار القوانين الخاصة بهذه الاتفاقيات من مجلس النواب والمتوقع أن يتم خلال الشهور القليلة القادمة يؤكد أن هذا الجهد سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات البترولية والغاز كجزء من المنظومة الكبرى لجذب الاستثمارات لمصر، والتأكيد على أن مصر على خريطة الاستثمار العالمية في هذا المجال.