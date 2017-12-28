سفارة مصر بالأردن تتابع إجراءات نقل جثمان المصري المتوفى

أعلنت سفارة مصر بالأردن أنها تتابع الانتهاء من إجراءات تجهيز ونقل جثمان المواطن المصري علي السيد محمد مرسي على نفقة الدولة إلى أرض الوطن عقب الحصول على موافقة كل من الطبيب الشرعي ومدعي عام مدينة الزرقاء.



وذكرت السفارة، في بيان صادر مساء الأربعاء، أنها تابعت واقعة الاعتداء على المواطن المصري منذ اليوم الأول لدخوله مستشفى جبل الزيتون في 22 الجاري بمدينة الزرقاء وحتى وفاته مساء أمس إثر مضاعفات الكسور في الجمجمة وما أحدثته من نزيف داخلي.



وأوضحت أنها تتابع تلك الحالة الإنسانية من 3 زوايا تتضمن الانتهاء من إجراءات تجهيز ونقل الجثمان على نفقة الدولة إلى أرض الوطن عقب الحصول على موافقة كل من الطبيب الشرعي ومدعى عام مدينة الزرقاء؛ ومتابعة المكتب العمالي والمستشار القانوني للسفارة ملف التعويضات الخاص بالمواطن المتوفي؛ ومتابعة سير التحقيقات مع الجهات الأردنية المعنية، أخذا في الاعتبار إن مرتكب الاعتداء محتجز في السجن على ذمة القضية.



وردا على ما تردد بشأن الجهة المسؤولة عن نقل المواطن من العناية المركزة في مستشفى جبل الزيتون إلى مستشفى الزرقاء الحكومية، أشار بيان سفارة مصر في الأردن، إلى أن السفارة تابعت الحالة الصحية مع أسرة المواطن منذ اليوم الأول لدخوله المستشفى، موضحة أنه من المعلوم أن قرار بقاء أو خروج مريض لا يتم إلا بأمر من الأطباء المعالجين.



وأضافت أن قرار نقل المواطن من العناية جاء بالاتفاق بين أسرة المواطن والفريق الطبي المشرف على العلاج على ضوء توفر أجهزة خاصة واستشاريين متخصصين في جراحات المخ والأعصاب بمستشفى الزرقاء.



وأعربت السفارة المصرية في عمان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفي، داعية المولي عزل وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدة أنها ستواصل المتابعة مع الجهات الأردنية المسئولة من أجل الحصول على كافة مستحقات المواطن وضمان توقيع العقوبة اللازمة على الشخص المسئول عن هذه الجريمة النكراء.