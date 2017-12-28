الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال مواجهات بضواحي القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين على الأقل، خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم قلنديا وبلدة عناتا والعيسوية وسلوان بضواحي القدس المحتلة، فجر اليوم الخميس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال استخدمت في مخيم قلنديا شمال القدس كميات كبيرة من قنابل الصوت الحارقة، والغازية السامة، والأعيرة النارية، للرد على شبان المخيم، الذين تصدوا لاقتحامات الاحتلال بالحجارة.

كما شهدت بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال، تركزت في مدخل البلدة الرئيسي، وامتدت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وحاول الشبان عرقلة اقتحام قوات الاحتلال للبلدة من خلال وضع أحجار وإشعال إطارات مطاطية في الشارع الرئيسي.

وأطلق الاحتلال عشرات القنابل الغازية على المواطنين، وأعيرة نارية، ورد الشبان بالحجارة.

وفي سياق مشابه، تجدّدت مساء أمس المواجهات العنيفة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وامتدت الى معظم أحيائها، كما اندلعت مواجهات في بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى في مدخل بلدة الرام الرئيسي شمال القدس المحتلة.

إلى ذلك، تصدى الشبان الفلسطينيون ليلة أمس، لسيارة تابعة لحرس وأمن المستوطنين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بزجاجات حارقة وأشعلوا فيها ألسنة النيران، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال الحي، وشرعت بإطلاق قنابل الغاز السامة، وردّ الشبان عليها بالحجارة.