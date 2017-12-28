ميلان يستفيق ويتخطى إنتر في كأس إيطاليا

نجح ميلان في أن ينتقم لخسارته في ديربي الدوري، بفوزه على الإنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا، بهدف المهاجم باتريك كوتروني في الدقيقة 110 وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي واحتكم الفريقين لوقتٍ إضافي.

هدد ميلان مرمى إنتر في البداية عبر ضربة رأسية من جياكومو بونافينتورا أبعدها هاندانوفيتش إلى ضربة ركنية.

سجل إنتر هدفًا في الدقيقة 24، بعد أن لعب إيفان بيريسيتش كرة عرضية اصطدمت بالحارس أنتونيو دونّاروما وسكنت الشباك، ولكن بعد استخدام تقنية الفيديو تم إلغاءه بعد أن تبين أن ميلان سكرينيار مدافع النيراتزوري قد تداخل في الكرة وكان موجودًا في موقع تسلل قبل أن يلعب النجم الكرواتي الكرة.

و رد ميلان بفرصة محققة لسوسو جناح ميلان بعد اختراق داخل منطقة الجزاء، وتسديدة أبعدها حارس النيراتزوري سمير هاندانوفيتش ببراعة في الدقيقة 28.

مع بداية الشوط الثاني أصيب أجنازيو أباتي ونزل في مكانه دافيدي كالابريا، والذي بعد دخوله قام بلعب عرضية داخل المنطقة لبونافينتورا ولكن الأخير سددها بعيدة عن الثلاث خشبات في الدقيقة 56.

وتألق انتونيو دوناروما في التصدي لفرصة محققة من أمام جواو ماريو في الدقيقة 59 بعد صناعة رائعة من إيكاردي للكرة برأسه للاعب الوسط البرتغالي، لكن أنتونيو أبعدها للركنية ببراعة، ورد ميلان بفرصة أخرى سنحت لبونافينتورا بعد عرضية من سوسو أبعدها هاندانوفيتش وتهيأت له لكنه سددها أعلى المرمى.

ظلت المباراة متوازنة وأقل كثافة على صعيد الفرص لفترة طويلة، حتى الدقيقة 80 الذي سدد فيها سوسو كرة يسارية رائعة ولكنها اصطدمت بالعارضة، ورد إنتر بكرة وصلت لإيفان بيريسيتش على الجهة اليسرى ودخل بها لمنطقة الجزاء ولكنه في النهاية أطاح بالكرة عاليًا.

ومرة أخرى كان انتونيو دوناروما في الموعد للتصدي لتسديدة بيريسيتش في الدقيقة 86، وحاول كاندريفا إكمالها لكنها ذهبت للركنية لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وعند الدقيقة 103 نجح باتريك كوتروني في تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد كرة رائعة من سوسو بيسراه باتجاه كوتروني الذي قابلها بيمناه لتسكن شباك سمير هاندانوفيتش