وزير النقل يرأس اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وناقش الاجتماع، المركز المالي والقوائم المالية للشركة القابضة عن العام المالي 2016-2017، والمنتهي في 30-6-2017، حيث بلغت الإيرادات عن هذا العام 67043687 جنيهًا مقابل 61891689 جنيهًا عن العام المالي 2015-2016 بزيادة قدرها 5151998 جنيهًا «8.33%».

وحققت الشركة صافي ربح مقداره 45010331 جنيهًا خلال العام المالي 2016-2017 مقابل 36531646 جنيهًا العام المالي السابق بنسبة زيادة «23.2%».

كما تم عرض تقرير متابعة تطور نشاط الشركات التابعة للشركة القابضة، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها، وأهم إنجازات الشركة القابضة خلال الفترة الماضية، حيث تبلغ إجمالي المشروعات الجارية 152 مشروعًا، بإجمالي قيمة 14.6 مليار جنيه تقريبًا.

وتم مناقشة تجديد التعاقد مع شركة «لألئ الكويت» كوكيل محلي للشركة بدولة الكويت، حيث وجه الوزير بدراسة نتائج التعاقدات السابقة في العمل خارج مصر من حيث الإيجابيات والسلبيات؛ للوصول لأفضل النتائج.

واستعرض الاجتماع الأراضي تحت حيازة الشركات التابعة، والتي يبلغ عددها 57 قطعة موزعة على 17 محافظة ومقترح الأراضي التي يمكن استغلالها.

وأشاد وزير النقل بانتهاء الشركة القابضة من كافة المشروعات المتعثرة خلال العاميين الماضيين، وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها في الوقت الحالي من خلال الشركات الأربعة التابعة لها سواء المشروعات الجديدة أو أعمال صيانة وإنشاء الطرق والكباري في التوقيتات المحددة مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية طبقاً للمستويات العالمية.