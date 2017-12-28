نادي الأسير الفلسطيني يوثّق اعتداء جنود الاحتلال على 3 أشقّاء ووالديهم في بيت لحم

وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على 3 أشقّاء والتّنكيل بهم، خلال عملية اعتقالهم من مخيّم عايدة في محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى الاعتداء على والديهم.

وأوضحت محامية نادي الأسير جاكلين الفرارجة - عقب زيارتها للمعتقلين الثلاثة في معتقل «عتصيون» الإسرائيلي - أنّ قوّة مكوّنة من 50 جنديًا ومصحوبة بالكلاب البوليسية اقتحمت منزل المعتقلين «عبدالله» 18 عامًا، و«علي» 23 عامًا، و«محمود محمد حماد» 19 عامًا، فجرًا يوم 26 ديسمبر الجاري، ودفعوا والدتهم لداخل المنزل، وقاموا بسحب الأشقّاء الثلاثة ووالدهم من منزلهم في الطّابق الثاني وحتى الوصول بهم إلى الشّارع.

وأضافت أن جنود الاحتلال انهالوا على المعتقلين بالضّرب المبرح بأعقاب البنادق، وذلك قبل احتجازهم لدى حاجز «قبة راحيل» لساعتين، ونقلهم إلى مقرّ شرطة «بيتار عيليت» واحتجازهم فيها مكبّلين لمدّة 12 ساعة في البرد القارس، ثمّ نقلهم إلى معتقل «عتصيون».

ولفتت المحامية إلى أن إدارة معتقل «عتصيون» أحالت المعتقل محمود للعلاج الطّبي إثر وجود جروح وعلامات ضّرب واضحة على جسده، إلا أن الطّبيب لم يقدّم له أي علاج يُذكر.