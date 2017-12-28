السيتي يكتفي بهدف سترلينج امام ضيفه نيوكاسل

حقق المتصدر مانشستر سيتي فوزه الثامن عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد (1-0) مساء اليوم الأربعاء، في الجولة العشرين من عمر المسابقة.

وأحرز الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 بعد تمريرة سحرية من البلجيكي كيفن دي بروين.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 58 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد، فيما تجمّد رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة، وبات معرضا لفقدان المركز الخامس عشر لصالح كريستال بالاس الذي يلعب مساء غدٍ الخميس أمام أرسنال في ختام الجولة.

وشهدت تشكيلة مانشستر سيتي ابتعاد الإسباني دافيد سيلفا، ليلعب مكانه الألماني إلكاي جوندوجان، فيما شارك البرتغالي برناردو سيلفا في الخط الأمامي مكان الألماني الآخر ليروي ساني.

أما مدرب نيوكاسل رفاييل بينيتيز، فأجرى 6 تغييرات على تشكيلته الأساسية التي تغلبت في الجولة الماضية على وست هام يونايتد (3-2).

وعاد لاعب الوسط جونجو شيلفي إلى وسط الملعب بعد انتهاء إيقافه، ولعب إلى جانب محمد ديامي، فيما شارك كل من دي أندري ييدلين وخافيير مانكيو على الطرفين، وتكون ثلاثي العمق الدفاعي من القائد جمال ليسيليس وبول ديميت وتشانسيل مبيمبا.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة مبكرة في الدقيقة السادسة عبر مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، ثم سدد البلجيكي كيفن دي بروين كرة قوية فوق المرمى بالدقيقة العاشرة.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا تبديلا مبكرا بإخراج المدافع المصاب فنسنت كومباني وإشراك المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس.

وتواصلت أفضلية مانشستر سيتي، وأنقذ حارس نيوكاسل روب إليوت رأسية خطيرة من أجويرو في الدقيقة 17، وعاد الهداف الأرجنتيني في الدقيقة 29 ليتخلص من مبيمبا ويسدد كرة مركّزة اصطدمت بالقائم الأيسر.

وأحرز سترلينج هدف التقدم لمان سيتي في الدقيقة 31 عندما مرّر دي بروين كرة طولية ماكرة إلى الدولي الإنجليزي الذي تابعها زاحفة بيسراه في القائم الأيسر قبل أن تكمل طريقها داخل المرمى.

ولعب مدافع الفريق الضيف نيكولاس أوتاميندي دورا بطوليا في الدقيقة 34، عندما أبعد برأسه من خط المرمى، كرة ساقطة من فوق الحاري إيدرسون سددها رولاندو أرونز، قبل أن يواصل أجويرو مسلسل إهدار الفرص حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت خطورة سيتي عبر سترلينج الذي مر من مدافعين قبل أن يرسل كرة أمام المرمى فشل أجويرو في الوصول إليها، ثم أسفرت لعبة مشتركة بين دي بروين وجيسوس عن تسديدة يسارية للأول بجانب القائم في الدقيقة 55.

وبعدها بعشر دقائق وجّه الدولي البلجيكي كرة قوية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى نيوكاسل ليكملها أجويرو في الشباك قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل.

ونشط نيوكاسل فيما تبقى من زمن الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل، ما أرغم جوارديولا على سحب غير الموفّق أجويرو من الملعب وإشراك المدافع الفرنسي إلياكويم مانجالا.

واقترب نيوكاسل من التعادل في الدقيقة 89 بعدما قابل المهاجم البديل دوويت جايل عرضية من الناحية اليسرى برأسه، لكن إديرسون أنقذ الكرة ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز جديد لمان سيتي.