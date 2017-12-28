كولن الألماني يستعيد خمسة من لاعبيه

أكد شتيفان روتنبيك المدير الفني لنادي كولن الألماني أنه يتوقع عودة العديد من اللاعبين وفي مقدمتهم الظهير الأيسر الدولي جوناس هيكتور من الإصابة مع استئناف تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات البوندسليجا.

وتعاقد كولون متذيل ترتيب البوندسليجا مع المهاجم سيمون تيرود من شتوتجارت.

وجاءت أنباء تعافي لاعبي كولون من الإصابات المختلفة لتساعد في محو الصعوبات التي تواجه الفريق الذي يتذيل جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

وقال روتنبيك في تصريحات صحفية اليوم الخميس قبل انطلاق التدريب الأول للفريق بعد أعياد الميلاد (الكريسماس) يوم الثلاثاء المقبل "اتوقع مشاركة جوناس هيكتور وسيمون زولر وكلاوديو بيتزارو وسيرو جيراسي ونيكولاس نارتي في التدريبات".

وقد يبرم كولون صفقات أخرى في فترة الانتقالات الشتوية كما قد يبقي الفريق على لاعب واحد على الأقل من فريق الشباب بالنادي، ويتعلق الأمر بكريس فوريتش.

ويستأنف كولون مشواره في البوندسليجا في 14 كانون ثان/يناير المقبل بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ.