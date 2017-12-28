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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمي بسبب الشبورة

الفيوم- مصطفى البنا:
نشر فى : الخميس 28 ديسمبر 2017 - 12:45 م | آخر تحديث : الخميس 28 ديسمبر 2017 - 12:45 م

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها بالطريق الإقليمي بسبب الشبورة وانعدام الرؤية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز طامية، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بطماطم قيادة «سيد رمضان عبدالسلام» سائق 40 سنة، مصاب وبرفقته «صلاح علي أحمد» 24 سنة، تباع مصاب.

تبين أن الحادث وقع نتيجة انعدام الرؤية بسبب الشبورة والسرعة الزائدة للسيارة، ما أدى لانقلابها واشتعال النيران بها نتيجة تسرب المواد البترولية، وبسؤال المصابين أكدا مضمون ما جاء بالفحص، وتم غلق الطريق الأقليمي وتحويله لمطلع أخر بمعرفة الإدارة العامة للمرور.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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