المدرب المحلي الاقرب لخلافة ديسابر في الاسماعيلي

يكثف مجلس ادارة النادي الاسماعيلي من مفاوضاته للتعاقد مع مدير فني جديد يقود مسيرة الفريق الاول لكرة القدم فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي ، بعد المأزق الذي تعرض له النادي نتيجة استقالة المدير الفني الفرنسي سبستيان ديسابر، بسبب رغبته في تدريب منتخب اوغندا براتب شهريا يصل الي 40 الف دولار.

واصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيان رسمي اعلن خلاله ،تمسك ديسابر بالرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبله ، وانهم حاولو إقناع المدير الفني للاستمرار، ولكنه أكد تلقيه عرض من منتخب أوغندا ويصعب رفضه من اجل مسيرته الكروية لانه لم يدرب منتخب من قبل ،واعلن ديسابر انه علي استعداد دفع الشرط الجزائي في عقده الذي يقدر بنحو 30 الف دولار راتب شهرين .

وكرر ديسابر الامر عدة مرات في مسيرته التدريبية حيث لم يكمل موسم كامل مع اي فريق ، وكان ابرزها مع الوداد المغربي وكان متصدرا للدوري ايضا، ليتولى بعده حسين عموتة ويحصد اللقب .

ويدرس مجلس ادارة الإسماعيلي تكرار نفس التجربة بالتعاقد مع مدرب محلي ،لضيق الوقت في البحث عن مدرب اجنبي كفء لديه خبره التعامل مع اللاعب المصري ويعرف طبيعة الفرق المصريه ،وتم طرح ابو طالب العيسوي المدير الفني السابق للفريق من اجل العوده من الدوري العماني للعمل في الاسماعيلي من جديد .

وفي نفس الوقت اعلن التشيكي فرانز شتراكا المدير الفنى السابق للاسماعيلي عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بانه يرحب بتدريب الاسماعيلي من جديد.