اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30-6-2017، بتحقيق صافي ربح 81.518 مليون جنيه، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستهلت الجمعية العامة أعمالها بعرض محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنقضي والتي أظهرت تحقيق الشركة القابضة، بصورة مستقلة، صافي ربح 81.518 مليون جنيه، فيما بلغت الإيرادات المحققة 216.339 مليون جنيه.

كما أظهرت القوائم المالية للشركات التابعة للشركة القابضة تحقيق الشركات الإنتاجية زيادة في الربحية بينما تراجعت أرباح الشركات التجارية لتحقق الشركات التابعة إجمالي خسائر بقيمة 505 ملايين جنيه مقابل صافي ربح 167 مليون جنيه عام 2015-2016، حيث أرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى التزام الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة بتوريد الأدوية بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف؛ ما أدى إلى تحقيق الشركة المصرية لخسائر تجاوزت نصف مليار جنيه مقارنة بالأرباح التي كانت تحققها خلال السنوات الماضية.

وأظهرت القوائم المالية أن الشركات التابعة تحملت بالعديد من الأعباء في إطار حرصها على القيام بدورها المجتمعي من خلال توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن بينها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها في الشركات الأخرى على الرغم من ارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج والطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة الأجور، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع عدد المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة ما يكبد الشركات خسائر متزايدة والتي من الضروري إنتاجها حفاظًا على تواجدها بالسوق وأهميتها للمرضى.

وشمل تقرير مجلس الإدارة ما تم من إجراءات في إطار خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة، والمشروعات المنفذة خلال العام المالي 2016-2017 إلى جانب المشروعات المستقبلية والجاري تنفيذها في الفترة الحالية، ومنها العمل على تصويب الهياكل المالية لبعض الشركات الخاسرة، وضخ استثمارات جديدة من خلال استغلال الأصول غير المستغلة، وتنشيط تحصيل مستحقات الشركات لتوفير السيولة اللازمة لعمليات التطوير، وتسجيل مستحضرات جديدة لزيادة القدرة التسويقية للشركات التابعة، وفتح أسواق جديدة بالخارج لزيادة الصادرات.

من جانبه، وجه الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة بضرورة مراعاة تنويع الخبرات في مجالس إدارات الشركات التابعة لتشمل كافة النواحي المالية والفنية والقانونية والتسويقية وغيرها، ووضع نظام رقابة داخلية لكشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركات ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشددًا على عدم التهاون مع كل من يثبت ضده وقائع إهمال أو تقصير في مهام عمله.

وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة بالإسراع في إنجاز مشروعات التطوير بالشركات التابعة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ استثمارات جديدة، وضرورة الاهتمام بتطوير فروع وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح عن العام المالي 2016-2017 بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك في إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

كما وافقت الجمعية على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة في مهام عمله حتى نهاية مدته في 16 فبراير 2018 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.