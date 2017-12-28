افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى الأكثر فقرًا بزفتى

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى الأكثر فقرًا بقرية سنباط مركز زفتى، والتي تضمنت إعادة تأهيل وتطوير 20 منزلًا بقرية سنباط لمواطني القرية الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية بلغت 750 ألف جنيه، حيث بلغ إعادة تأهيل المنزل الواحد 35 ألف جنيه.

وقد وجه محافظ الغربية الشكر لجمعية الأورمان بالغربية نظرًا لجهودها في مساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا في المحافظة، ثم عقد محافظ الغربية لقاءً جماهيريًا مع مواطني قرية سنباط استمع فيه لأهم المشاكل العامة التي تواجه أهل القرية، وطلب أهالي القرية من المحافظ تحويل نقطة شرطة سنباط إلى مركز، وأكد لهم أنه سيتم بحث الأمر مع مدير أمن الغربية، وفي حالة توافر الشروط اللازمة لذلك سيتم تحويل نقطة الشرطة إلى مركز.

كما طالب الأهالي بتخصيص قطعة أرض لتحويلها إلى حديقة للطفل بالقرية وتخصيص قطعة أخرى لتحويلها إلى نقطة إسعاف لخدمة القرية والقرى المجاورة لها، وأكد محافظ الغربية أنه سيتم بحث الأمر مع وزير الزراعة لعمل الإجراءات اللازمة للتخصيص وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأعلن اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية عن تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه؛ لإعادة الشئ لأصلة بالنسبة للطرق الجاري رصفها بالقرية وذلك تلبيه لرغبة أهالي القرية، وقد رافق محافظ الغربية في جولته اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية والعميد محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة زفتى والعقيد عصام أحمد محمود مدير جمعية الأورمان بالغربية.