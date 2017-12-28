الرئيس الروسي: انفجار المركز التجاري في سان بطرسبرج عمل إرهابي

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وصف الانفجار الذي وقع أمس الأربعاء، في مركز تجاري في سان بطرسبرج، بأنه عمل إرهابي.