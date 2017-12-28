الرئيس الروسي: انفجار المركز التجاري في سان بطرسبرج عمل إرهابي

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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وصف الانفجار الذي وقع أمس الأربعاء، في مركز تجاري في سان بطرسبرج، بأنه عمل إرهابي.