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الرئيس الروسي: انفجار المركز التجاري في سان بطرسبرج عمل إرهابي

موسكو- د ب أ
نشر فى : الخميس 28 ديسمبر 2017 - 10:38 ص | آخر تحديث : الخميس 28 ديسمبر 2017 - 10:38 ص

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وصف الانفجار الذي وقع أمس الأربعاء، في مركز تجاري في سان بطرسبرج، بأنه عمل إرهابي.


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