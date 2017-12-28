اجراءات امنية مشددة لمباراة الاهلي واتليتكو مدريد

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، خطتها الأمنية، استعدادا لإقامة مباراة "الأهلي واتيليتكو مدريد الأسباني " مباراة السلام " السبت على ملعب برج العرب.

وشملت الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارات: "المرور، وأمين الطرق، والبحث الجنائي والمكلفه بفحص المترددين على محيط الأستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إليه عدا حاملي التذاكر".

هذا بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الأشغالات بمحيط الإستاد، ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة، مع توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الإستاد، والإستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للأستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

كما أشتملت الخطة وضع الخدمات الأمنية "النظامية والسرية: الثابتة والأطواف والدوريات المتحركة" بالطرق المؤدية للإستاد ومكان إقامة الفريقين؛وهذا بالإضافة لنشر لأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات "الأمن المركزى والبحث الجنائي"، مع التشديد على ألا يسمح بحضور أى شخص المباراة غير حاملي الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول، وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصري.