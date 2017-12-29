توقف مركبات الملاهي في ديزني لاند بكاليفورنيا بسبب انقطاع الكهرباء

ذكرت متحدثة باسم منتزه ديزني لاند أن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، تسبب في توقف عمل بعض مركبات الملاهي في ديزني لاند في آنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت مدير العلاقات الإعلامية إلفا روبالكافا، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه " انقطع التيار الكهربائي قبل الساعة 11 صباحا (1900 بتوقيت جرينتش) في توونتاون وفانتاسي لاند في منتزه ديزني لاند".

وأضافت أن التيار عاد إلى معظم المناطق المتضررة بعد حوالى ساعة.

وذكرت محطة التلفزيون المحلية "كيه تي إل إيه"، نقلا عن روبالكافا، أن مشكلة في محول تيار تسببت في انقطاع الكهرباء.

ونشر الزوار صورا لطوابير طويلة خلال فترة انقطاع التيار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت سارة منصور: "كيف ينقطع التيار الكهربائي في ديزني لاند في اليوم الذي دفعنا فيه 124 دولارا في يوم شهد ذروة مبيعات التذاكر ؟!".