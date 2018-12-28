عريقات يدعو لخطوات أوروبية لوقف الاستيطان الإسرائيلي

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الجمعة، إلى خطوات أوروبية لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال عريقات، في بيان عقب لقائه مع القنصل البريطاني العام فيليب هول في الضفة الغربية، إن على دول الاتحاد الأوروبي "اتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم إسرائيل، خاصة في مجال تكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية".

وأشار عريقات إلى ممارسات إسرائيل "من الإعدامات الميدانية كما يجرى في مسيرات العودة في قطاع غزة، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت والحصار والإغلاق وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في مدينة القدس وما حولها والاعتقالات".

وحث عريقات دول الاتحاد الأوروبي على مقاطعة شاملة كاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كانت الرئاسة الفلسطينية نددت الليلة الماضية بمصادقة إسرائيل على مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن (2334) الذي أكد على مخالفة الاستيطان للقانون الدولي وعدم شرعيته".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية صادقت على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.