منح اتحاد المحافظة على الطبيعة الألماني والمعروف اختصارا باسم نابو لقب "ديناصور العام 2018" لرئيس شركة "أر دبليو آي"، لإنتاج الطاقة مارتن شميتس بسبب سياسته بخصوص المناخ والبيئة.

وقال الاتحاد، إن سبب هذه الجائزة السلبية هو أن شميتس أدى بتمسكه بإزالة غابة هامباخ من أجل تعدين الفحم البني فيها، إلى مزيد من الاستقطاب المجتمعي والمناقشات الحامية بشأن حماية المناخ.

وأوضح رئيس الاتحاد أولاف تشيمبكه اليوم الجمعة، في برلين، أن شميتس طرح نفسه خارج السياق "باستعراضه للقوة الذي عفا عليه الزمن" في النزاع الدائر حول إزالة الغابة.

وأضاف تشيمبكه أن رئيس الشركة أراد أن يخلق حقائق – دون مراعاة للحالة النفسية في المجتمع، ولا للمفاوضات الدائرة داخل لجنة الفحم بشأن تخلي ألمانيا عن استخدام الفحم ،ونتائج ما قام به على الطبيعة والبيئة.

كانت إزالة أشجار الغابة أوقفت في بداية الأمر بحكم قضائي.

يمنح الاتحاد منذ عام 1993 هذه الجائزة السلبية "ديناصور العام" لأشخاص برزوا في العمل المتخلف أمام الرأي العام في تلويث الطبيعة والبيئة.

حصل على هذه الجائزة عام 2017 رئيس اتحاد الفلاحين يوآخيم روكفيد لأنه رفض مسؤولية قطاع الزراعة عن نفوق أنواع من الحيوانات.

حصل على هذه الجائزة رئيسان سابقان لشركة (آر في آي) العملاقة للطاقة قبل شميتس.

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