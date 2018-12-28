باحثون: أصناف القمح الموجودة في أوروبا لا تقاوم عوامل الطقس المتطرف

قال فريق دولي من الباحثين إن الهيئات الأوروبية المعنية بتطوير البذور والتقاوي تقاعست في استنبات أصناف قمح قادرة على مواجهة التقلبات الجوية المتطرفة.

وأوضح الباحثون في دراستهم التي تنشر في العدد الأخير من مجلة "بروسيدنجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم أن ألمانيا ودولا أوروبية أخرى أهملت تطوير هذه التقاوي حيث إن أصناف القمح التي تزرع في ألمانيا ضعيفة أمام التقلبات الجوية المتطرفة مثل الحرارة المرتفعة أو الجدب أو الأمطار الغزيرة.

وفسر الباحثون عدم التركيز على الصفات القادرة على مواجهة هذه التقلبات بالتركيز أكثر على صفات أخرى عند تطوير هذه الأصناف مثل ارتفاع المحصول وقوة السنابل وقدرة القمح على مواجهة الأمراض.

أوضح الباحثون تحت إشراف هلينا كايلوتو من جامعة لابينرانتا للعلوم التطبيقية في جنوب أفريقيا أن الأمن الغذائي لدولة ما يتوقف أيضا على مدى قدرة المحاصيل الحقلية على تحمل تقلبات الطقس المتطرفة.

وأشار الباحثون إلى أن العوامل الجوية يمكن أن تكون وراء انخفاض إنتاج المحاصيل في بعض المواسم في منطقة غرب أوروبا بواقع الثلث.

وقال الباحثون إن ذلك يؤثر في نهاية المطاف على أسعار هذه المحاصيل ويؤثر بذلك على الأمن الغذائي للشعب.

حلل الباحثون المشاركون في الدراسة ومن بينهم باحثون بمركز لايبنيتس الألماني للأبحاث الزراعية بالقرب من برلين التجارب الميدانية التي أجرتها تسع دول أوروبية ومن بينها ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وسلوفاكيا في الفترة بين عام 1991 و عام 2014 على مدى قدرة أصناف للقمح الطري والقمح الصلب على مقاومة التقلبات الجوية المتطرفة.

وشمل تحليل الأصناف المستخدمة في ألمانيا بيانات 140 حقلا ألمانيا.

وتبين من خلال التحليل أن قدرة أصناف القمح المزروعة في أوروبا على التكيف مع هذه العوامل الجوية الصعبة تراجعت بدءا من مطلع الألفية الحالية في معظم الدول الأوروبية، باستثناء فنلندا.

واتهم معدو الدراسة بشكل خاص كلا من التشيك وألمانيا واسبانيا وإيطاليا بالانحياز أكثر خلال اختيار أنواع التقاوي ذات المحصول الأوفر وإهمال تنوع الأصناف، مما جعل هذه الدول تعاني وفقا للباحثين من "فقر في تعدد الأصناف".

تابع الباحثون: "إن التراجع المقلق في القدرة على تخفيف الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية المتزايدة من خلال المخزون الحالي من هذه الأصناف و المحافظة على استقرار المحاصيل في ظل هذه الظروف الجوية المتطرفة هو على ما يبدو نتاج الإفراط في التركيز على صفات أحادية عند تطوير هذه الأصناف".

ورجح الباحثون أن الهيئات المعنية بتطوير أصناف القمح قد استهانت على ما يبدو بتزايد عوامل عدم الاستقرار جراء الظروف الجوية.

ورأى كلاس نيدل المشارك في الدراسة من مركز لايبنيتس الألماني للأبحاث الزراعية أن قدرة أصناف القمح على تحمل الظروف الجوية المتطرفة لم تكن كافية لمواجهة هذه الظروف، وقال: "من الصعب جدا استنبات أصناف قمح قادرة على مواجهة جميع التأثيرات المناخية وفي الوقت ذاته توفير محصول أوفر".

وأوضح الباحث الألماني أن تطوير تقاوي قادرة على الجمع بين وفرة المحصول و مقاومة الظروف المناخية لا يمكن إلا من خلال التوصل لتنوع جيني واسع لهذه الأصناف وإكسابها قدرات متعددة على التكيف مع العديد من العوامل ". ولكن المخزون الحالي من التقاوي لا يكفي لذلك في ضوء التغيرات المناخية التي تنبأ بها الباحثون المعنيون"، مضيفا أن هذه النتائج تنسحب فقط على الأجزاء التي شملتها الدراسة في أوروبا.

تابع الباحث الألماني: "نلحظ تراجعا على المستوى الدولي في المحاصيل، والذي ينعكس على الأسعار العالمية".

غير أن نيدل يتوقع أن تتخذ الهيئات المعنية بتطوير أصناف التقاوي الخطوات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة وذلك من خلال تكييف أصنافها مع التقلبات الجوية بعد هذه السنوات الكثيرة التي شهدت تقلبات جوية متطرفة.