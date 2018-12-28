مصدر حكومي يمني: الحوثيون ينكرون وجود 2946 شخصا في معتقلاتهم

أفاد مصدر يمني مسؤول، في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، بأن الحوثيين أنكروا وجود أكثر من ألفين شخصاً في معتقلاتهم.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "من أصل 8576 اسماً، أنكر الانقلابيون الحوثيون وجود 2846 اسماً في الكشف المقدم لهم".

وأكد المصدر "تتوفر معلومات عن وجود هؤلاء المعتقلين في معتقلاتهم وسجونهم- في إشارة إلى سجون الحوثيين - بل أن البعض ممن أنكروا وجودهم كانوا قد أظهروهم في السابق على قنواتهم التليفزيونية".

وتابع قائلا: "ميليشيات الحوثي الانقلابية لم تقدم أي إفادات عن اعتقال وخطف البهائيين وترفض الإفراج عنهم، وتلفق تهم جنائية لآخرين معتقلين لديها بقضايا جنائية".

وأردف المصدر: "ليس هناك أي جريمة أكبر من الانقلاب وإسقاط الدولة وإهانة القضاء على هذه الصورة الهزلية".

وأشار المصدر إلى أن الكشوفات لم توضح حالة اثنين من الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن لا إيجاباً ولا نفياً ،وهما محمد قحطان (قيادي كبير لدى حزب التجمع اليمني للإصلاح) واللواء فيصل رجب (قائد عسكري) ومعهم عدد 232 اسماً "يعلم الجميع أنهم في سجونهم المجرمة".

واعتبر المصدر أن "جريمة الحوثيين تتضاعف في حق ضحاياهم، مرة بالتغرير عليهم أو استغلال فقرهم أو صغر سنهم أو إكراههم على القتال ومرة بسوقهم إلى المعارك دون أي تدريب ومرة ثالثة بإهمال جثثهم وتركها منضوحة في الجبال وأخيراً بتسجيلهم في كشوفات الأسرى وخداع أهاليهم بالأمل الكذوب".

واتهمت لجنة جماعة أنصار الله الحوثيين لشؤون الأسرى والمعتقلين، الحكومة اليمنية، أمس الخميس بتقديم كشوفات يشوبها الخلل.

وقالت "إن هناك 2171 اسما مكرراً في تلك الكشوفات، و 1144 اسماً تم إطلاق سراحهم مسبقا، و1460 اسما وهمياً وغير مستكمل البيانات، وأن 111 اسما لعناصر القاعدة وداعش".

وتبادل الطرفان كشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين تضم نحو 15 ألف اسماً، في الحادي عشر من الشهر الجاري خلال مشاورات ستوكولهم، على أن يراجع الطرفان الكشوفات ويقدمان إفادتهما حول ذلك خلال فترة تمتد لأسبوعين، إضافة إلى أسبوعان آخرين لمراجعة هذه الإفادات.