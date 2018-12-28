بوتين يوقع قوانين تقضي بعزل المتطرفين في السجون لمنع نشر فكرهم

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مجموعة من القوانين التي تهدف إلى منع انتشار الفكر المتطرف في السجون الروسية، من خلال عزل المدانين المحكومين بموجب مواد ذات الصلة.

وسيسمح نظام السجن المعزول بالحد من إمكانيات نشر الأيديولوجية المتطرفة وتجنيد المعتقلين،بحسب وكالة سبوتنيك.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجرائم ذات الطابع الإرهابي ستكون مدرجة في قائمة الجرائم الخطيرة بشكل خاص، التي عقوبتها السجن، وفي حال ارتكاب جريمة خطيرة بشكل خاص، تنص القاعدة الجديدة على أن الجزء الرئيسي من العقوبة يجب أن يقضيه المذنب في السجن.

يذكر أن الذين تمت إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة وجسيمة، في السابق، وعلى وجه الخصوص ذات طابع إرهابي أو متطرف، يمكنهم قضاء عقوباتهم في المؤسسات الإصلاحية ذات النظام العام أو المشدد أو الخاص.

وفي مثل هذه الظروف، كان يمكنهم التواصل مع عدد كبير من الأشخاص، وبالتالي، كانت إمكانية نشر الإيديولوجية المتطرفة والتجنيد في صفوف المنظمات الإرهابية، قائمة.