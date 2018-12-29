وفد سياسي وفني لبناني يشارك في أعمال مهرجان ثقافي بالسعودية

توجه وفد رسمي لبناني يضم نحو 100 شخصية سياسية وإعلامية وفنية، يتقدمهم الرئيسان السابقان أمين الجميل وميشال سليمان، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، للمشاركة في أعمال مهرجان (شتاء طنطورة الثقافي) الذي يعقد بمحافظة العلا السعودية.

وضم الوفد رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، ووزراء الإعلام، والسياحة، والتربية والتعليم، وشئون النازحين، وعددا من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والفنانين والسياسيين اللبنانيين.

وأكد الرئيسان السابقان أمين الجميل وميشال سليمان، قبيل مغادرة مطار بيروت للمشاركة في أعمال المهرجان، قوة ومتانة علاقات الصداقة التي تجمع لبنان مع السعودية، وأهمية الانفتاح والإنجازات الكبيرة التي تشهدها المملكة.

ويتضمن مهرجان (شتاء طنطورة الثقافي) الذي بدأت أنشطته اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري ويمتد حتى 9 فبراير المقبل، فعاليات تراثية وثقافية وفنية ورياضية.