بنجلاديش تنشر 700 ألف فرد أمن لتأمين انتخابات يوم الأحد

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انتهت الحملة الانتخابية في بنجلاديش اليوم الجمعة بنشر أكثر من 700 ألف فرد أمن للمساعدة في الحفاظ على النظام العام خلال الانتخابات البرلمانية مطلع الأسبوع.

وجاء نشر قوات الأمن في نهاية حملة انتخابات استمرت ثلاثة أسابيع شابها أعمال عنف متفرقة عبر البلاد خلفت مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

ودعت رئيسة لجنة الانتخابات، كيه إم نور الهدى، قوات الأمن إلى ضمان مناخ يُمكن الشعب من ممارسة حقه في التصويت بعد غد الأحد.

وقالت نور الهدى للصحفيين في دكا: "آمل أن ينتخب الشعب مرشحيه المرغوبين بدون أي ترويع ويعودون بسلام إلى منازلهم".

وشوهدت قوات الأمن التي جرى نشرها بالفعل في 389 موقعا في بنجلاديش بدءا من يوم الاثنين لمساعدة الإدارة المدنية، وهي تفحص المركبات في نقاط بالعاصمة دكا اليوم.

كما شوهد أفراد حرس الحدود شبه العسكرية وغيرها من قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة، تقوم بدوريات في الطرق الرئيسية.

وقال أسد الزمان، مدير شرطة دكا، "نحن مستعدون للحفاظ على النظام العام بأي ثمن خلال الانتخابات".

والمنافسة الرئيسية في انتخابات يوم الأحد من المرجح أن تكون محصورة بين التحالف الحاكم بقيادة حزب رابطة عوامي، بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، والمعارضة التي يقودها حزب بنجلاديش الوطني، بزعامة رئيسة الوزراء السابقة والمسجونة حاليا خالدة ضياء.

ويتنافس 1861 مرشحا (عبر كل الأحزاب السياسية والمستقلين) في الانتخابات للفوز بـ 299 مقعدا برلمانيا من أصل 300 مقعد، بحسب مكتب الانتخابات.