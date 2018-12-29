موريتانيا تدعو الشعراء العرب إلى مواجهة التطرف والغلو

دعا وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، شعراء الدول العربية إلى مواجهة التطرف والغلو.

وقال ولد محم، خلال افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من مهرجان اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين اليوم الجمعة، إن على المشاركين في المهرجان حمل الأمانة وجعل الكلمة الشعرية والأدبية نبراسا يهتدي به الحائر في عصرنا ويترك على الأرض أثر خير، مشيرا إلى أن مسؤولية الأديب والكاتب جسيمة في العالمين العربي والإسلامي.

وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية بمساعدة الشباب وحمايتهم من مخاطر الغلو والتطرف.

ويشمل برنامج المهرجان الذي يستمر لثلاثة أيام تحت عنوان "الأدب والثقافة والدبلوماسية الناعمة"، بعض الأماسي وقراءات نقدية في ديوان حديث النخيل لـ"كابر هاشم" وهو شاعر موريتاني كان من مؤسسي اتحاد الكتاب والأدباء الموريتانيين توفي العام الماضي.

ويشارك عشرات من الشعراء العرب في المهرجان، حيث أعرب المتحدثون بأسماء الوفود العربية المشاركة عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا المهرجان المنظم.