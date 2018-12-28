السويدي لاجركرانتس ينشر روايته الثالثة والأخيرة في سلسلة «ميلينيوم»

تراجع المؤلف السويدي ديفيد لاجركرانتس عن خطط كتابة جزء رابع مستلهم من السلسلة الأكثر مبيعا "ميلينيوم" (الألفية) للمؤلف السويدي الراحل ستيج لارسون.

وأحدث أعمال لاجركرانتس في هذه السلسلة رواية "ذا جيرل هو ليفد توايس" (الفتاة التي عاشت مرتين) المقرر نشرها في أغسطس المقبل، لتكون الجزء الثالث، والمشاركة الأخيرة له في السلسلة.

وقال لاجركرانتس: "ترددت، ونطقت كثيرا من الهراء، ولكن الأمر انتهى الآن على نحو قاطع".

جاء ذلك في حوار للتلفزيون السويدي (إس في تي) مع المؤلف، بُثَ جزء منه مساء أمس الخميس. ومن المقرر بث كامل الحوار في الثلاثين من ديسمبر الجاري.

ولم يستبعد لاجركرانتس في السابق كتابة المزيد من الأجزاء ولكنه قال للتلفزيون السويدي إنه لا يريد "أن يصبح مؤلفا ملتصقا بسلسلة"، مضيفا أن مشروع "ميلينيوم" كان "رحلة رائعة".

وكتب لاجركرانتس روايتين سابقتين تناولتا الشخصيتين الرئيسيتين في أجزاء لارسون، وهما عبقرية الاختراق الإلكتروني ليزبيث سالاندر، والصحفي ميكائيل بلومكفيست.

وجرى عرض فيلم مقتبس من روايته الأولى "ذا جيرل إن ذا سبيدرز ويب" (فتاة في شبكة العنكبوت) في دور السينما مؤخرا، حيث تقوم بدور سالاندر الممثلة الإنجليزية كلير فوي.

أما روايته الثانية في هذه السلسلة فكانت "ذا جيرل هو تيكس آن أي فور آن أي" (فتاة العين بالعين).

وحقق لارسون، الذي كان صحفيا تحول لروائي وتوفى جراء أزمة قلبية في 2004، نجاحا بعد وفاته من خلال ثلاثية "ميلينيوم" التي بدأت برواية "الفتاة ذات وشم التنين" التي بيع منها أكثر من 80 مليون نسخة في أنحاء العالم. وتحولت الرواية إلى فيلم إثارة نفسي عام 2011 قام ببطولته بطولة الممثل الإنجليزي دانيل كريج.