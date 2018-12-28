استمرار الإغلاق الجزئى للحكومة الأمريكية حتى الأسبوع المقبل بعد تأجيل جلسة الشيوخ

فشلت المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين، أمس الخميس فى التوصل لاتفاق إنهاء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، وتأجّلت حتى الأسبوع المقبل أي آمال بإنهاء المأزق حول الميزانية بسبب طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تمويل جدار حدودي مع المكسيك لوقف عبور المهاجرين.

وبعد جلسة لمجلس الشيوخ دامت دقائق معدودة وكان الحضور فيها قليلا بسبب عطلة عيد الميلاد، تم تأجيل الجلسة حتى العاشرة صباحا من يوم الإثنين، لكنّ إكمال المداولات بشأن الميزانية سيتم فقط الأربعاء المقبل في اليوم الـ12 للإغلاق الحكومي، وقبل يوم واحد من انعقاد مجلسي الكونجرس بالتشكيل الجديد فضلا عن تغيير القيادة في مجلس النواب ليصبح تحت سيطرة الديمقراطيين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبقي كل طرف على موقفه، مع رفض الديمقراطيين تخصيص أموال لجدار ترامب وإصرار الرئيس على أنه لن يمول الحكومة إلا اذا حصل على تمويل للجدار.

واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، الحزب الديمقراطي "باختيار الإبقاء على إغلاق الحكومة بشكل علني لحماية المهاجرين غير الشرعيين بدلا من الشعب الأمريكي".

وأضافت أن ترامب "لن يوقّع" على شيء "لا يعطي أوّلاً الأولوية لأمن بلدنا وأمانه".

ويجمّد النقاش حول الجدار التصويت على إقرار الميزانية، ما يحرم نحو 800 ألف موظف فيدرالي من رواتبهم ويوقف عمل أجزاء غير أساسية من الحكومة.

وفى وقت سابق، لجأ ترامب إلى موقع التدوينات القصيرة "تويتر" للحديث عما وصفه بأنه "عرقلة" الديمقراطيين، وصدور حكم محكمة الشهر الماضي يحمي مئات الآلاف من المهاجرين الذين تم إدخالهم إلى البلاد بشكل غير قانوني، أثناء طفولتهم بموجب برنامج دكا.

وقال ترامب إنه لو لم يصدر الحكم بشأن برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة، لكان هناك اتفاق بشأن بناء الجدار، مضيفا: "هذا ما نحن فيه الآن، عرقلة الديمقراطيين للجدار المطلوب".

ويقول ترامب إن هناك حاجة إلى 5 مليارات دولار لتوسيع وتحسين الحواجز الحدودية على طول الحدود المكسيكية. أما معارضو الرئيس، بمن فيهم البعض في حزبه الجمهوري، فيتهمونه بتضخيم خطر الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية.

ويقول الديمقراطيون فى الكونجرس إنهم لن يؤيدوا ذلك ، ووصفوه بأنه خطوة سياسية وإضاعة للمال.

ورد السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، الاتهام إلى الرئيس، محملا إياه مسؤولية الإغلاق، قائلا فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إنه: "لا نهاية في الأفق للإغلاق الحكومي من جانب الرئيس، إنه يحتجز حكومتنا رهينة بسبب طلبه الخطير بجدار تكلفته خمسة مليارات دولار من شأنه أن يكون مهدرا للمال وغير فعال".