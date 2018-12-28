الدفاع التركية تحذر وحدات حماية الشعب الكردية من التحدث باسم أهالي منبج

ذكرت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة في بيان أن وحدات حماية الشعب الكردية ليس لديها الحق في الحديث باسم أهالي منطقة منبج الواقعة في الجزء الشمالي من سورية ودعوة الأطراف الأخرى إليها، محذرة كل الأطراف بالإحجام عن التسبب في زعزعة استقرار المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن بيان الوزارة اليوم أن "وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على المنطقة بقوة السلاح، ليس لديها الحق والصلاحية للحديث باسم أهالي المنطقة، ودعوة عناصر أخرى إليها".

وحذرت الوزارة "الأطراف كافة في سورية بضرورة الابتعاد عن أي تصرفات وخطابات استفزازية، من شأنها أن تؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع عن كثب.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية إرهابية، وعلى صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش العربي السوري أنه دخل منبج ورفع العلم السوري على البلدة بعدما دعت تلك الوحدات حكومة الرئيس بشار الأسد لحماية البلدة من اجتياح تركي مرتقب.