لافروف يحذر من خطورة الأوضاع في مخيم الركبان للاجئين السوريين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن الوضع في مخيم "الركبان" للاجئين السوريين، والذي يقع على الحدود الأردنية، يُنذر بالخطر، مقترحا مساعدة الولايات المتحدة في تسليم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في المخيم.

وأوضح لافروف، في تصريحات عقب ماحثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في موسكو نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن واحدة من أخطر المشكلات، التي تُثير قلق الأردن هي مشكلة اللاجئين السوريين على الحدود الأردنية السورية، المٌقدر عددهم بـ 670 ألف شخص.

وأضاف: "ناقشنا اليوم بقدر المستطاع كيفية حل مشكلة المخيم، الذي لا تصله أية مساعدات إنسانية، على الرغم من تزويد الولايات المتحدة لقواتها المتمركزة هناك بالإمدادات بصورة منتظمة، وتستطيع بذلك الاعتناء باللاجئين أيضًا".

وأشار إلى أن الجانبين الروسي والأردني اتفقا على إجراء مناقشة تفصيلية للمشكلة وطرق حلها في إطار عمل الهيئات الروسية - الأردنية، التي تتمركز في عمان، وتضم إلى جانب المسؤولين من البلدين مبعوثين من أمريكا والأمم المتحدة.

وشدد على أن الأمر لا يقتصر على مسألة اللاجئين في مخيم "الركبان" فقط، ولكن أيضًا مشكلة عودة اللاجئين إلى سوريا التي تتطلب دعمًا دوليًا واسع النطاق.

في غضون ذلك، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بتعيين ديسياتنيكوف غليب فيليكسوفيتش سفيرا لروسيا في الأردن، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.