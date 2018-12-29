الشرطة البريطانية: القبض على شخص في مطار لوتون يشتبه في تخطيطه لأعمال إرهابية

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ألقت شرطة سكوتلاند يارد البريطانية، القبض على شخص في مطار "لوتون" للاشتباه في تخطيطه لشن أعمال إرهابية.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.