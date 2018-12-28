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أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الخميس، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، مع زيادة إنتاج المصافي، في حين زادت مخزونات البنزين وتراجع مخزون نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر إلى 448.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.9 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.8 مليون برميل.

وتشير بيانات المعهد إلى أن معدل استهلاك المصافي للخام زاد بمقدار 159 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لزيادة قدرها 28 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 598 ألف برميل مقارنة مع توقعات بتراجعها 529 ألف برميل.

وارتفعت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 372 ألف برميل يوميا إلى 8.3 مليون برميل يوميا.