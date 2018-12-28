إيران:إعتقال 5 أشخاص ضالعين في مقتل شرطيين

أعلن قائد شرطة محافظة كرمان رضا بني أسدي ،اليوم الجمعة، عن اعتقال خمسة أشخاص ضالعين في حادث تبادل إطلاق النار بين جماعة من الاشرار وقوات الشرطة في مدينة بردسير في المحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد، ما أدّي الي مقتل شرطيين اثنين.

وعزا قائد شرطة محافظة كرمان وقوع مثل هذه الأحداث الي القرب الجغرافي والمكاني لمحافظته من محافظة سيستان وبلوجستان واستفادة الاشرار من موقعها الجغرافي كممر لنقل المخدرات،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وتوضيحاً لهذا الحادث الذي وقع أمس الخميس ،قال بني أسدي:" في البداية وصلنا نداء عن وقوع حادث مروري فاتجهت القوات الي هناك للإسعاف لكنها واجهت اطلاق نار، أدّي الي إستشهاد الجندي حميد أسدي من محافظة إصفهان والذي تطوع بنفسه للنيل من أحد الأشرار المتواجدين في الموقع وحاول إعتقاله.

كما استشهد الملازم سلمان رهنما من أهالي مدينة بردسير في هذا الحادث".