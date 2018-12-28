نتنياهو يبدأ زيارة إلى البرازيل هى الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إلى البرازيل، في زيارة تستمر ستة أيام يحضر خلالها مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب آير بولسونارو.

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل، وأنه سيركز خلال زيارته على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع أكبر دول أمريكا اللاتينية.

ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو، الذي ترافقه زوجته سارة ونجله يائير، مع كبار مسؤولي الحكومة البرازيلية، بالإضافة إلى قادة الجالية اليهودية المحلية، كما أنه من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يمثل الإدارة الأمريكية في حفل تنصيب بولسونارو.