الإمارات تعيد فتح سفارتها في سوريا في دعم دبلوماسي كبير للأسد

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أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق أمس الخميس، في خطوة تمثل دفعة دبلوماسية كبيرة للرئيس بشار الأسد من دولة عربية حليفة للولايات المتحدة كانت ذات يوم تقدم الدعم لمعارضيه.

وقالت الإمارات إن الخطوة تهدف إلى ”إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري“ في إشارة فيما يبدو إلى إيران التي كان دعمها للأسد حاسما في الحرب.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر ”قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها“.

وإعادة فتح السفارة خطوة على طريق إعادة قبول الدول العربية لسوريا.

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا قبل سبع سنوات.

ونقلت قناة تلفزيون العربية عن قرقاش قوله يوم الخميس إن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا.

ورُفع علم الإمارات على مبنى السفارة المغلقة منذ الأشهر الأولى من الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن القائم بالأعمال باشر مهام عمله اعتبارا من يوم الخميس.

وقال روبرت فورد، الذي كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة في سوريا وقت قيام الانتفاضة ضد الأسد في 2011، إن إعادة فتح سفارة الإمارات يشير إلى أنها تسعى للعودة لممارسة نفوذها في سوريا في مواجهة إيران.

وأضاف فورد، وهو حاليا زميل معهد الشرق الأوسط ويحاضر في جامعة يال ”أعتقد أنهم يأملون في أن يكون بإمكانهم تحجيم النفوذ الإيراني مع مرور الوقت من خلال استئناف التواصل المالي والدبلوماسي مع دمشق“.

وأشار فورد إلى أن الإمارات لديها ”قطاع خاص قوي“ ولديها موارد أفضل بكثير من إيران للمشاركة في جهود إعادة الإعمار الضخمة التي تحتاجها سوريا.

وقالت مصادر من المعارضة إن الإمارات كانت واحدة من عدة دول في المنطقة قدمت الدعم لجماعات تقاتل الأسد وإن كان دورها أقل أهمية من أدوار السعودية وقطر وتركيا.

وارتبط الدعم الإماراتي بجماعات تعارض هيمنة الإسلاميين على الانتفاضة السورية.

وبعد نحو ثماني سنوات من الصراع استعاد الأسد السيطرة على أغلب أراضي سوريا بدعم كبير من روسيا وإيران وجماعات تدعمها طهران منها جماعة حزب الله اللبنانية.

واكتسب تقدمه العسكري دفعة جديدة هذا العام بهزيمة آخر جيوب المعارضة الكبيرة قرب دمشق واستعادة المنطقة الجنوبية الغربية.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصبح الرئيس السوداني عمر حسن البشير أول رئيس عربي يزور دمشق منذ تفجر الصراع.

وأعيد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن، وهي دولة أخرى حليفة للولايات المتحدة كانت تساند المعارضة المسلحة، في أكتوبر الماضي.

وتوجهت طائرة ركاب سورية إلى تونس أمس الخميس لأول مرة منذ نحو ثماني سنوات.

وقال دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن الغالبية تريد إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة مشيرا إلى أنه لا يتوقع معارضة سوى ثلاث أو أربع دول.

وكان التسليح والتدريب والتمويل يوجه من الدول العربية إلى المعارضين السوريين عبر برنامج تنفذه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.ايه) حتى أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقفه العام الماضي.

وفي دفعة جديدة للأسد قرر ترامب الأسبوع الماضي سحب القوات الأمريكية المنتشرة في شمال شرق سوريا لدعم مقاتلين أكراد.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على الخطوة الإماراتية حتى الآن.

لكن فورد يعتقد أن واشنطن ”ستذعن على الأرجح“ في وقت تقوم فيه إدارة ترامب ”بغسل يديها من سوريا أكثر فأكثر“.

وآخر معقل للمعارضة المناهضة للأسد يتمثل في مساحة من الأراضي شمال غرب البلاد متاخمة لتركيا التي مازالت تدعمهم.

وتعهدت دمشق باستعادة السيطرة على كل شبر من الأراضي السورية.