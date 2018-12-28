كوسوفو توسع نطاق ضرائبها لتشمل كل منتجات صربيا والبوسنة والهرسك الدولية ذات العلامة التجارية

أعلنت حكومة كوسوفو توسيع نطاق ضريبة الـ 100% المفروضة على المنتجات الصربية لتشمل كل السلع الدولية ذات العلامات التجارية المنتجة في صربيا و البوسنة والهرسك.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هذا القرار تم اتخاذه اليوم الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في كوسوفو، مشيرة إلى أن ذلك من المتوقع أن يؤثر على منتجات السيارات، الأغذية، مواد البناء والتشييد، أجهزة الحواسب، وكذلك شركات سامسونج، باناسونيك، وكوكاكولا.

وكانت كوسوفو قد قررت فرض ضريبة بنسبة 100% على كل السلع المستوردة القادمة من صربيا والبوسنة والهرسك، وكلتاهما لم تعترفا باستقلال كوسوفو عام 2008، منذ الشهر الماضي. وجاء هذا القرار كخطوة انتقامية ضد ما أسمته كوسوفو "الحملة العدوانية الصربية ضد كوسوفو في الساحة الدولية".

وفشلت كوسوفو في الانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" بعد ما اعتبرته حملة صربية ضد انضمامها.