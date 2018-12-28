الخارجية الفرنسية تدين موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية موافقة إسرائيل على بناء 2191 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية الفرنسية ـ في بيان رسمي أمس الخميس، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية - " إن فرنسا تدين قرار اسرائيل بالسماح بتوسيع منازل المستوطنين في الضفة الغربية، إن إنشاء المستوطنات لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ، وإن المستوطنات تعرض حل الدولتين للخطر، وهو الحل الوحيد الذي يسمح بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

واختتمت الخارجة البيان "إننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرار".