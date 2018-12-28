رئيس حزب سوريا أولا: دخول قوات الجيش إلى منبج قضى على مخططات تركيا

قال رئيس حزب سوريا أولًا، سليمان شبيب، إن دخول القوات المسلحة السورية إلى مدينة منبج هي خطوة مهمة للغاية، متابعًا: «الجيش السوري هو صاحب الحق الشرعي الوحيد بشأن التواجد في منبج».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الأكراد هم مكون أساسي من الشعب السوري، ووجودهم طبيعي في منبج، مشيرًا إلى أن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المدينة قضي على ذريعة الأتراك وأي قوة تحاول استغلال الأوضاع للدخول إليها.

وأوضح أن المجموعات الحاملة للسلاح على الأراضي السورية مثل قوات سوريا الديمقراطية، ظهرت نتيجة وجود داعش وبالتالي شعورهم بالخطر منها، مما اضطرهم إلى حمل السلاح.

وتابع: «بعض هذه المجموعات كانت لديها أوهام تحت مظلة التعاون مع أمريكا، لكن الآن ظهرت الصورة جيدًا بأن الحماية الحقيقية لمكونات الشعب السوري هي في مكونات الدولة الواحدة، والجيش السوري هو الحماية والضمان لكل مكونات الشعب السوري بما فيهم الاكراد».

وذكر أن دخول قوات الجيش السوري إلى منبج تعتبر خطوة غير مريحة للجانب التركي، صاحب الأطماع الواضحة والمعلنة في الأراضي التركية، معقبًا: «حاولوا استغلال المجموعات المسلحة الكردية في منبج للقيام بعملية عسكرية ومن ثم احتلالها».