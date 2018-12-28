ملكة جمال ألمانيا لفوق الـ50: أعتبر نفسي سفيرة للنساء في هذا العمر

قالت الفائزة في مسابقة ملكة جمال ألمانيا لفوق سن الـ 50 سنة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الخميس، إنها تعتبر نفسها سفيرة للنساء اللاتي تجاوزن الخمسين من العمر.

وقالت إيفلين رايسمان (52 عاما) التي حصلت على اللقب قبل شهر في بلدة باد زفيشينآن في ساكسونيا السفلى "أشعر بتغير في المجتمع. كثير من النساء فوق سن الخمسين ما زلن يشعرن بأنهن جذابات ويوجد من يمثلهن في الإعلانات، على سبيل المثال".

وتعمل رايسمان بدوام كامل في قطاع التأمين والتمويل، ولكنها في الوقت الحالي تبحث عن وكالة عارضات أزياء وقد ترى نفسها تتألق على ممر عرض الأزياء أو تقوم بأعمال دعائية على الهامش.

وقالت إنها تلقت الكثير من الرسائل عبر موقع إنستجرام منذ حصولها على اللقب من نساء يطلبن منها نصائح للجمال.