وزير الخارجية الروسي: ندعم الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه من الضروري أن يباشر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني الحوار المباشر، للعمل على حل الأزمة بينهما.

واقترح «لافروف» خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح الجمعة، أن تجرى هذه المباحثات المباشرة على الأراضي الروسية لكن دون شروط مسبقة.

وتابع: «نشير دائمًا إلى ضرورة التعاون الدولي والجهود المشتركة من قبل المجتمع الدولي، للحفاظ على مرجعية دولية لقضايا منطقة الشرق الأوسط»، معربًا عن قلقه من عدم توافر هذه المرجعية الدولية.

وعقب: «وما يقلقنا في هذه القضية هو عدم وجود وحدة في صفوف الفلسطينيين ووجود انشقاق بين الضفة الغربية وغزة، وحماس وفتح»، موضحًا أن روسيا تدعم وترحب بالجهود التي تبذلها مصر من أجل توحيد الصف الفلسطيني.