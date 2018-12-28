الجيش السوري يعلن دخول مدينة منبج في ريف حلب

أعلن الجيش السوري دخوله إلى مدينة منبج في ريف حلب الشرقي.

وقالت قيادة الجيش في بيان، اليوم الجمعة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "انطلاقاَ من الالتزام الكامل للجيش والقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".

وأضاف البيان: "إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد على أهمية تضافر جهود جميع أبناء الوطن في صون السيادة الوطنية، تجدد تأكيدها وإصرارها على سحق الإرهاب ودحر كل الغزاة والمحتلين عن تراب سورية الطاهر".

وتابع البيان: "تضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم المتواجدين في المنطقة".

وقالت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية اليوم في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه تدعو فيه "الدولة السورية لإرسال قواتها المسلحة لاستلام نقاطها وحماية منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سورية".

جاء في البيان: "في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سورية و تدمير المنطقة و تهجير أهلها المسالمين مثلما حصل في جرابلس وأعزاز والباب وعفرين، فإننا في وحدات حماية الشعب نعلن أننا بعد أن انسحبنا من منطقة منبج، تفرغنا للحرب ضدّ داعش و المجموعات الإرهابية الأخرى في شرق الفرات و مناطق أخرى، لهذا ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضاً و شعباً و حدوداً إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".

وقال عضو مجلس الشعب السوري وابن مدينة منبج عيد خلاوي لـ (د.ب.أ) اليوم إن "مجموعات من الجيش الروسي كانت ترافق القوات الحكومية التي انتشرت شمال وغرب منبج ".