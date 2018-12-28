إيران ترحب بدخول الجيش السوري مدينة منبج

رحبت إيران بدخول قوات الجيش السوري مدينة منبج، واعتبرت ذلك خطوة إلى الأمام من أجل تعزيز السيادة القانونية للحكومة السورية على جميع أراضي البلاد.

وأكد بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريح نقلته وكالة فارس الإيرانية اليوم، علي وحدة الأراضي السورية، قائلا: "إن إيران تعتبر هذا الدخول تكريسا لسيادة الحكومة السورية القانونية على جميع اراضي هذا البلد وخطوة جديدة نحو تسوية الأزمة السورية".

كانت قيادة الجيش السوري قد أصدرت بيانا في وقت سابق اليوم قالت فيه "انطلاقا من الالتزام الكامل للجيش والقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".

وتابع البيان: "تضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم المتواجدين في المنطقة".