وفاة 5 أشخاص في حريق بمبنى سكني في مومباي الهندية

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ذكرت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، أن خمسة أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم في حريق نشب بمبنى سكني في مدينة مومباي الهندية.

وقالت مفتشة الشرطة إس.بي أهيري إن الحريق بدأ في الطابق الـ11 بالمبنى المكون من 15 طابقا، بضاحية شيمبور أمس الخميس.

وأضافت: "جميع الضحايا الخمسة، أربعة منهم تجاوزوا 70 عاما، والخامس تجاوز 50 عاما، توفوا أثناء نقلهم إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنه تم نقل مواطن مسن آخر ورجل إطفاء إلى أحد المستشفيات.

وتمكنت أكثر من 12 سيارة من احتواء الحريق الذي استمر لنحو ثلاث ساعات، وقد تمت السيطرة عليه بحلول صباح اليوم الجمعة.

وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحريق.

وتنتشر حالات الوفاة بسبب حوادث الحرائق في الهند وغالبا ما تكون بسبب تردي إجراءات السلامة والحاجة إلى مخارج طوارئ.

وغالبا ما تنجم الحرائق عن مواد كهربائية دون المستوى أو عفا عليها الزمن.

يذكر أن حريقا ضخما نشب في مستشفى حكومي بمدينة مومباي في 17 ديسمبر، أسفر عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 130 آخرين.

وذكر مسؤولون أنه تبين خلال عملية تفتيش جرت مؤخرا، افتقار المستشفى إلى تطبيق القواعد الخاصة بالسلامة ضد الحرائق.