وزير الخارجية الإيطالي يزور الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية ينزو موافيرو ميلانيزي سيقوم بزيارة الى واشنطن في أوائل شهر يناير المقبل يلتقي خلالها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وأوضحت الوزارة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الزيارة من المقرر لها يومي الثالث والرابع من يناير المقبل، وستتناول المحادثات قضايا الأمن العالمي تطورات مسألة الهجرة في البحر المتوسط، جهود إقرار السلام في ليبيا، جهود السلام في الشرق الأوسط، النمو الاقتصادي والاجتماعي في قارة أفريقيا، وكذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية عبر الأطلنطي.

وأشارت الوزارة إلى أن إيطاليا تعتزم تعزيز علاقاتها بشكل أكبر مع الولايات المتحدة.