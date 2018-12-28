الصين تعتزم إصدار تصاريح عمل المؤسسسات المالية المملوكة لأجانب

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صرح مسؤول صيني كبير اليوم الجمعة، أن بلاده ستقوم بتسريع إجراءات إصدار تصاريح عمل شركات الأوراق المالية والمشروعات المشتركة التي يمتلك المستثمرون الأجانب حصة الأغلبية فيها، في إشارة جديدة إلى أن صناع السياسة في البلاد ماضون قدما في جهود تحقيق الانفتاح في النظام المالي في الصين.

وقال لي تشاو، نائب رئيس لجنة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية في تصريحات لصحيفة "تشاينا سيكيوريتيز"، إنه يتعين على الصين تسريع إجراءات انفتاح الأسواق بها وتأسيس بنوك قادرة على المنافسة الدولية وتحسين آليات تداول الأسهم مع هونج كونج.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن مسؤولين صينيين آخرين أكدوا مرارا عزمهم تحقيق الانفتاح في القطاع المالي الذي يبلغ حجمه 45 تريليون دولار، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.

وخلال الشهر الماضي، أصبحت مجموعة "يو.بي.إس. إي جي" أول مؤسسة مالية تحصل على حصة الأغلبية في شركة محلية مشتركة للأوراق المالية.

كما تقدمت مجموعة "جي بي مورجان تشيس أند كو" وكذلك "نومورا هولدينجز" بطلبات لاستصدار الموافقات اللازمة لامتلاك 51 بالمئة من مشروعات مشتركة داخل الصين.

وتشير تقديرات الاقتصادية لوكالة "بلومبرج" إلى أن صناعة الأوراق المالية في الصين وحدها حققت أرباحا بقيمة 3ر3 مليار دولار خلال 12 عاما فقط.

وقال لي إن السلطات الصينية تعتزم أيضا تدشين برنامج رائد لخيارات الأسهم، حسبما أفادت صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز" اليوم الجمعة.